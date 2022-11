Wall Street interrompe ciclo de perdas de quatro dias. Dólar cai como não era visto desde 2020

Wall Street fechou a sessão no verde, levando assim os três principais índices a interromperem um ciclo de quatro dias de perdas.

O industrial Dow Jones subiu 1,26% para 32.403,22 pontos, enquanto o S&P 500 somou 1,36% para 3.770, 55 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite acumulou 1,28% para 10.475,25 pontos.

A sessão foi marcada pela divulgação dos números do emprego, num dia em que os investidores assistiram ainda à queda do indicador de força do dólar, como não era visto desde março de 2020.

As empresas norte-americanas criaram 261 mil postos de emprego no mês de outubro, tendo o valor superado as estimativas (200 mil). A taxa de desemprego, por sua vez, avançou para 3,7%, ultrapassando a de setembro, que se fixou nos 3,5%. Desde abril que a taxa de desemprego tem variado entre os 3,5% e os 3,7%.

Entre os principais movimentos de mercado, os títulos da Coinbase terminaram o dia a somar 5,41%, depois de ter subido mais de 13% durante a sessão. Apesar do prejuízo de 545 milhões de dólares, os investidores foram animados pelo número de utilizadores mensais que efetuaram transações que ficaram acima das expectativas (ainda que abaixo dos dois trimestres anteriores).



A Microsoft destacou-se entre as "big tech", com um ganho de 3,33%, sendo que a gigante informática beneficia do enfraquecimento do dólar, já que muitas das suas vendas são fora dos EUA.

"Esta semana serve de lembrete sobre a intensa volatilidade e experiência emocional dos investidores que provavelmente deve continuar grande parte do ano", defende Mark Hackett, responsável pelo departamento de "research" da Nationwide.