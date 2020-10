Wall Street longe dos máximos da sessão com novas dúvidas sobre estímulos

O Dow Jones encerrou a somar 0,43% para 28.425,51 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,80% para 3.446,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,50% para 11.420,98 pontos. A Alphabet e Microsoft registaram subidas ligeiras e a Apple teve um recuo marginal.

Os principais índices de Wall Street chegaram a estar a negociar em máximos de cinco semanas, devido à expectativa de ajudas setoriais no país, nomeadamente às companhias aéreas.

No entanto, a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que os democratas não aprovarão qualquer apoio à aviação ou outro setor enquanto não for aprovado um pacote alargado de estímulos à economia, o que arrefeceu o otimismo dos investidores.

Recorde-se que o presidente norte-americano declarou na terça-feira que tinha decidido interromper as conversações com os democratas com vista a um novo pacote de estímulos à economia, acusando Pelosi de não estar a negociar de boa fé. O chefe da Casa Branca disse que só depois das eleições presidenciais é que seriam retomadas as negociações, o que abalou as bolsas nos EUA.

Entretanto, algumas horas depois, Trump disse que o Congresso deveria alargar rapidamente 25 mil milhões de dólares em novas ajudas salariais às companhias aéreas norte-americanas que estão a colocar em licença milhares de trabalhadores numa altura em que as viagens de avião continuam a ser fortemente afetadas pela pandemia de covid-19 – e esta abertura a mais estímulos deixou os investidores na expectativa de que pudessem ser aprovadas pelo menos ajudas setoriais nos EUA antes das eleições, fazendo subir as bolsas. Agora, com a recusa dos democratas em acordarem assistência financeira a qualquer setor específico antes de um pacote global de ajuda, a expectativa volta a diminuir.