Wall Street mantém ganhos à espera de novos dados importantes

Os principais índices do outro lado do Atlântico encerraram em alta, com os investidores à espera de uma leitura da inflação que ajudará a definir os próximos passos da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

O Standard & Poor’s 500, que é o índice de referência mundial, terminou com um ganho de 0,58% para 5.029,73 pontos, e durante a sessão chegou aos 5.032,72 pontos – muito perto, assim, do máximo histórico de 5.048,39 pontos atingido na segunda-feira, 12 de fevereiro.

Também o tecnológico Nasdaq Composite terminou no verde, a subir 0.30% para 15.906,18 pontos.

Já o industrial Dow Jones somou 0,91% para se fixar nos 38.773,12 pontos. Recorde-se que, arranque da semana, estabeleceu um máximo de sempre, nos 38.927,08 pontos.

O anúncio de uma queda nas vendas a retalho ajudou a acalmar os nervos dos investidores quanto à possibilidade de uma procura sobreaquecida por parte dos consumidores, especialmente depois de na terça-feira ter sido anunciado que a inflação de janeiro ficou acima do esperado.

Grande parte do mercado aponta para que a Fed possa cortar os juros diretores na reunião de junho.

Amanhã saem os dados do índice de preços no produtor, que habitualmente não capta tanta atenção por parte dos mercados como o índice de preços no consumidor, mas que agora será fortemente escrutinado, refere a Bloomberg.

Nos destaques da sessão, a Apple caiu depois de se saber que Warren Buffett desinvestiu na empresa. Já a Nvidia recuou depois dos recordes, ao passo que a Alphabet cedeu devido a um relatório de que a OpenAI – dona do ChatGPT – está a desenvolver um produto de pesquisa na internet que pode competir com o motor de busca Google.

Entre os ganhos, a Tesla sobressaiu a subir mais de 6%.