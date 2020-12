Wall Street marca novos recordes mas perde fôlego com luz intermitente no Senado

As bolsas norte-americanas estabeleceram novos máximos históricos na sessão desta terça-feira, na expectativa da viabilização dos novos estímulos à economia com um reforço no valor dos cheques a entregar à população. No entanto, poderá não ser fácil obter luz verde no Senado para esse pacote, o que levou os índices a cederem na reta final da negociação.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:16







... O Dow Jones encerrou a recuar 0,22% para os 30.335,67 pontos, depois de fixar um máximo de sempre nos 30.588,79 pontos durante a sessão. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 cedeu também 0,22% para 3.727,04 pontos. Na negociação intradiária atingiu o valor mais alto da sua história, nos 3.756,12 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,38% para 12.850,22 pontos, após ter estabelecido um novo máximo histórico durante a jornada, nos 12.973,33 pontos. Ontem, a Câmara dos Representantes aprovou de novo o pacote de estímulos e de financiamento federal, desta vez acatando a recomendação de Donald Trump de "engordar" os cheques que serão entregues a quem ganha até 75.000 dólares por ano, faltando agora o Senado pronunciar-se. A expectativa era que também a câmara alta do Congresso aprovasse este aumento no valor individual dos cheques – de 600 para 2.000 dólares –, o que animou a negociação durante grande parte da jornada. No entanto, o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, bloqueou ao final da tarde uma consideração imediata da medida para aumentar o valor desses pagamentos, tendo sugerido que pelo menos se analisasse a questão, o que arrefeceu o entusiasmo. Um dos destaques do dia vai para a Apple, que teve uma performance similar à dos principais índices. Depois de estabelecer durante a sessão um novo máximo histórico, nos 138,79 dólares, a empresa da maçã fechou a ceder 1,33% para 134,87 dólares. A tecnológica liderada por Tim Cook chegou hoje a recordes depois de a Loup Ventures prever que será o título das FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) com melhor desempenho em 2021. A Apple sobe 16% em dezembro, devido aos sinais de uma forte procura pelas versões dos seus iPhone 12 e dado o otimismo em torno dos seus esforços para ter um carro de condição autónoma. No acumulado do ano, a Apple dispara 87%, sendo a melhor "performer" deste ano entre as grandes tecnológicas – seguida da Amazon, que sobe 79% desde janeiro. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

