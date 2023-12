Wall Street mista após dados do emprego sinalizarem arrefecimento da economia

As bolsas norte-americanas terminaram mistas, num dia em que dados do emprego suportam a expectativa de um corte dos juros até meados de 2024. Ainda assim, mantêm-se também receios de que o mercado esteja a incorporar demasiado cedo uma suavização da política monetária.



O S&P 500, referência para a região, cedeu 0,06% para 4.567,18 pontos e o industrial Dow Jones caiu 0,22% para 36.124,56 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,31% para 14.229,91 pontos.





12,94 dólares, enquanto a Apple subiu 2,11% para 193,42 dólares e a Nvidia valorizou 2,33% para 465,66 dólares.

sobrecompra [

Entre as principais movimentações, o KeyCorp perdeu 3,72% paraO S&P 500 tem estado em níveis de"overbought"] - termo aplicado a quando uma ação ou índice negoceia acima do seu valor intrínseco ou justo - há cerca de duas semanas. A proporção de índices nesse estado alcançou os 33%, o valor mais alto desde junho de 2020, segundo a Bloomberg.As vagas de emprego em outubro caíram para o nível mais baixo desde 2021, dando força à perspetiva de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana irá descer as taxas de juro em breve. As atenções viram-se agora para mais dados económicos, que alimentem esta ideia.Ainda esta semana, haverá novos dados do mercado laboral, com o número de empregos criados no setor privado, na quarta-feira, e os novos pedidos de subsídio de desemprego, na quinta-feira. Na sexta-feira, são conhecidos os números oficiais de postos de trabalho criados, assim como a taxa de desemprego.



A próxima reunião da Fed está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro, sendo que o mercado espera que o banco central mantenha as taxas de juro inalteradas.