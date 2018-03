Wall Street no verde a recuperar de perdas

As principais praças dos Estados Unidos começaram o dia a transaccionar em terreno positivo, recuperando assim parte das perdas registadas na última sessão, que ficou marcada pela desvalorização do sector tecnológico.

2,719.35 pontos.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 20 de Março, a somar 0,41% para 24.712,55 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a ganhar 0,11% para 7.352,078 pontos e pelo Standard & Poor's 500 a apreciar 0,24% para

Wall Street está assim a recuperar das perdas registadas na última sessão, isto numa altura em que os investidores continuam a centrar atenções na decisão que poderá ser anunciada amanhã pela Reserva Federal dos Estados Unidos.





Esta quarta-feira termina a primeira reunião da Fed desde que é liderada por Jerome Powell, havendo a expectativa de que o banco central decrete o primeiro aumento dos juros de 2018.