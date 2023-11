Wall Street no verde com investidores à espera de pistas da Fed

As bolsas norte-americanas terminaram o dia em terreno positivo, numa altura em que amenizou a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos poderá já ter terminado o ciclo de subidas dos juros. Os investidores acreditam agora que a autoridade monetária irá apoiar-se no recente alívio da situação financeira para afirmar que irá manter todoas as opções em aberto.Isto depois de na semana passada o S&P 500 ter arrecadado o maio ganho semanal desde novembro do ano passado, à boleia de dados do emprego menos robustos do que o antecipado.Um agravamento acentuado da "yield" da dívida norte-americana também ajudou a travar uma maior subida, uma vez que o mercado obrigacionista fica mais atrativo.O S&P 500, referência para a região, subiu 0,19% para 4.366,55 pontos, o industrial Dow Jones somou 0,1% para 34.095,86 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,3% para 13.518,78 pontos.Esta semana será marcada por uma série de discursos por parte de membros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, incluindo do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell. Os investidores esperam obter sinais mais claros sobre qual o curso da política monetária.