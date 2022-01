Wall Street no vermelho a digerir sinais da Fed

O índice industrial Dow Jones encerrou a ceder 0,47% para 36.236,47 pontos. Na sessão de ontem, apesar de também ter fechado em baixa, ainda chegou a tocar num nível nunca antes atingido, nos 36.952,65 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,10% para 4.696,05 pontos. Na negociação intradiária de anteontem atingiu o valor mais alto de sempre, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,13% para se fixar nos 15.080,86 pontos. No passado dia 22 de novembro, recorde-se, atingiu um máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

Os índices oscilaram entre ganhos e perdas, tendo acabado por terminar sem fôlego. Isto numa sessão em que os investidores estiveram a reavaliar os preços das ações depois do mais recente sinal da Fed de que irá agir de forma agressiva se a inflação permanecer elevada.

Esta atitude mais dura do banco central penalizou sobretudo as cotadas de maior risco, desde as tecnológicas – que negoceiam em preços elevados – até às recém entradas em bolsa (que têm um registo limitado do seu desempenho).

As atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana, divulgadas ontem, revelaram que os membros do banco central colocam a possibilidade de começar a subir os juros diretores mais cedo do que se esperava e de forma mais acelerada. O primeiro aumento poderá ser já em março.

Além disso, os membros da Fed mostraram-se favoráveis a reduzir o seu balanço mais cedo do que o previsto.

Este endurecimento da política monetária do banco central fez disparar os juros da dívida – e hoje a tendência prosseguiu. As "yields" das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos continuaram a rondar máximos de maio do ano passado, nos 1,73%.