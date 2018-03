Wall Street no vermelho com Facebook novamente em queda

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quarta-feira, 28 de Março, a recuar 1,43% para 23.857,71 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a perder 0,34% para 6.984,61 pontos. Em sentido inverso, o Standard & Poor’s 500 arrancou a sessão a ganhar ténues 0,05% para 2.613,90 pontos.



No dia em que o crescimento do PIB dos Estados Unidos foi revisto em alta, de 2,5% para 2,9% no quarto trimestre do ano passado, é a pressão dos títulos do sector tecnológico que está a marcar o início da negociação em Wall Street.



A justificar esta pressão está a preocupação dos investidores sobre a possibilidade de ser adoptada, quer nos EUA quer no resto do mundo, uma regulação mais restritiva no que diz respeito à salvaguarda dos dados pessoais, isto na sequência da polémica em torno da utilização de dados das contas de Facebook para fins políticos.



Desde o início da polémica (16 de Março) a rede social co-fundada por Mark Zuckerberg já perdeu mais de 100 mil milhões do seu valor de mercado. Esta terça-feira, foram as quedas do Facebook e também da Tesla e da Nvidia que se sobrepuseram ao alívio da tensão relativa a uma guerra comercial entre os EUA e a China que atiraram Wall Street para o vermelho. Hoje é uma vez mais o Facebook a pressionar, com a cotada a resvalar 0,51% para 151,45 dólares.





Também a Tesla prossegue o rumo da última sessão ao desvalorizar 5,16% para 264,78 dólares, enquanto a Nvidia está a recuperar somando 1,56% para 229,05 dólares.