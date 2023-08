Wall Street perde com investidores de olhos na "earnings season" e nos dados do emprego

4.501,89

35.215,89

13.959,72

Yardeni Research.



As bolsas norte-americanas somaram mais um dia de perdas, numa altura em que a aposta na dívida soberana dos Estados Unidos continuou a cair e que os investidores aguardam pela divulgação dos dados do emprego, na sexta-feira. Isto porque estes poderão oferecer pistas sobre os próximos passos da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, que tem em conta a robustez do mercado laboral no momento de decidir o curso da política monetária.O mercado mostrou também alguma cautela antes da divulgação dos resultados trimestrais da Apple e da Amazon, duas das gigantes tecnológicas críticas para a valorização do S&P 500 este ano.O índice de referência S&P 500 perdeu 0,25% parapontos, o industrial Dow Jones cedeu 0,19%para pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,15% parapontos."A boa notícia é que quase todos concordam que é improvável uma recessão iminente. Isso reduz as preocupações sobre os resultados das empresas mas reduz a potencial valorização do mercado acionista se a 'yield' das obrigações continuar a subir", afirmou Ed Yardeni, fundador da