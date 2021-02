Wall Street perde fôlego, não sem antes bater novos recordes. Nasdaq chega aos 14.000 pontos

O Dow Jones encerrou a ceder 0,03% para os 31.375,83 pontos, depois de durante a sessão ter tocado nos 31.439,47 pontos, o valor mais alto de sempre.

Já o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,11% para 3.911,23 pontos, tendo na negociação intradiária atingido os 3.918,03 pontos – o que também constituiu um novo máximo histórico.

Também o tecnológico Nasdaq Composite estabeleceu um novo recorde durante o dia, chegando pela primeira vez ao patamar nos 14.000 pontos, a transacionar nos 14.044,95 pontos. Fechou depois a ganhar 0,14% para 14.007,70 pontos (um máximo de fecho).

As bolsas do outro lado do Atlântico perderam algum fôlego na última hora de negociação, com muitos investidores a desviarem as suas aplicações das grandes tecnológicas para outros setores que deverão beneficiar com a proposta de ajuda pandémica da Administração Biden, no valor de 1,9 biliões de dólares.

O que não impediu, contudo, que o Nasdaq encerrasse no verde. Tratou-se da sua sétima sessão consecutiva em alta.

Os intervenientes do mercado continuam atentos à divulgação dos resultados empresariais, estando hoje à espera do anúncio das contas trimestrais do Twitter, Cisco e Lyft após o fecho de Wall Street.