Wall Street perde fôlego. Resultados fracos alimentam receios de desaceleração económica

Os principais índices do outro lado do Atlântico cederam terreno, numa sessão em que os investidores estiveram a digerir novas contas trimestrais.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,02% para 33.530,83 pontos, ao passo que o S&P 500 desceu 1,58% para 4.071,63 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou a perder 1,98% para 11.799,16 pontos.

A revisão em baixa da UPS para as suas receitas do ano exacerbaram os receios dos intervenientes de mercado de que a economia dos EUA esteja a abrandar. A empresa de envios globais e logística fechou a mergulhar 9,98% para 176,30 dólares.

Por outro lado, a fuga dos depósitos do banco regional First Republic no primeiro trimestre (que ascendeu a 100 mil milhões de dólares) contribuiu para aumentar os receios em torno da saúde do setor bancário nos EUA. O First Republic - que se viu em apuros na mesma altura em que o Silicon Valley Bank e o Signature Bank viram as suas portas serem encerradas, no mês passado - encerrou a sessão a afundar 49,37% para 8,10 dólares.

Também as tecnológicas pesaram em Wall Street, num dia em que o mercado se prepara para conhecer os números trimestrais da Microsoft e da Alphabet (dona da Google). Amanhã será a vez da Meta e na quinta-feira da Amazon.