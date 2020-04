Wall Street perde força com fracasso de medicamento de combate à covid-19

As bolsas do outro lado do Atlântico perderam fôlego após o anúncio de que o medicamento da Gilead para o tratamento da covid-19, no qual se depositavam grandes esperanças, não teve sucesso.

O Dow Jones fechou com uma subida marginal de 0,17% para 23.515,26 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,05% para 2.797,80 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,01% para se fixar nos 8.494,75 pontos.

Os três grandes índices de Wall Street estavam a negociar firmemente em alta, mas começaram a perder fôlego após o anúncio de que o remdesivir não teve sucesso no tratamento do novo coronavírus, e apenas o Dow Jones acabou por conseguir fechar no verde.

O medicamento da farmacêutica Gilead Sciences que estava a ser testado para o tratamento da covid-19 falhou no seu primeiro teste clinico, segundo o Financial Times – que citou um documento publicado acidentalmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



Os testes que estavam a ser feitos na China mostraram que o remdesivir, desenvolvido Gilead, não melhorou a saúde dos pacientes e não eliminou o agente infeccioso do sistema sanguíneo.