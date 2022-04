Wall Street perde gás na reta final e fecha mista

O Dow Jones terminou a sessão desta quarta-feira a ganhar 0,71%, para os 35.160,79 pontos, destoando do S&P 500, que deslizou 0,06%, para 4.459,45 pontos, depois de ter estado em alta quase toda a sessão. O tecnológico Nasdaq Composite sofreu uma queda de 1,22%, para os 13.453,07 pontos.A Netflix foi protagonista pelos piores motivos. A plataforma de "streaming" apresentou contas ontem após o fecho e surpreendeu pela negativa ao reportar, pela primeira vez em 10 anos, uma redução no número de assinantes. Pior. As perspetivas para o atual trimestre são de uma perda ainda mais acentuada, de cerca de dois milhões de subscritores. As ações da empresa chegaram a afundar 39% hoje, tendo terminado o dia a recuar 35,12%.A Netflix contagiou outras cotadas que apostam no "streaming": a Disney caiu 5,56%, a Discovery Warner perdeu 6,04% e a Paramount cedeu 1,46%.Nas "big tech", a Tesla caiu 4,96%, para menos de mil dólares por ação, no dia em que a empresa liderada por Elon Musk apresenta resultados, após o fecho. A Apple deslizou 0,1%, a Amazon caiu 2,60%, a Alphabet perdeu 1,51%, a Meta, dona do Facebook, afundou 7,7% e a Microsoft subiu 0,37%.