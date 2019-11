Wall Street perde tração na última sessão do mês

O Dow Jones segue a ceder 0,28% para 28.084,87 pontos, depois de na quarta-feira ter estabelecido durante o dia um novo máximo histórico, nos 28.174,97 pontos.

Já o S&P 500 recua 0,18% para 3.147,92 pontos, tendo na negociação intradiária de quarta-feira atingido um valor nunca antes visto, nos 3.154,16 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite cede terreno, a desvalorizar 0,25% para 8.683,46 pontos. Durante a sessão de quarta-feira chegou a fixar o valor mais alto de sempre, nos 8.702,57 pontos.

A atualidade sobre a guerra comercial continua a centrar as atenções dos investidores e o facto de o presidente dos EUA ter desafiado a China ao apoiar Hong Kong trouxe algum amargo de boca.

Donald Trump assinou na quarta-feira, já depois do fecho de Wall Street, a legislação norte-americana de apoio a Hong Kong nas suas pretensões de autonomia face à China – o que constitui um novo foco de tensão nas negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Ao longo da passada semana cresceu a especulação de que o chefe da Casa Branca poderia promulgar esta proposta de lei que tinha já tido luz verde no Congresso (Senado e Câmara dos Representantes).

Agora, com a aprovação desta legislação por Trump, os progressos entre as duas maiores economias do mundo com vista à assinatura de um acordo comercial parcial (o chamado acordo de "fase um") poderão ser abalados. Isto porque a China ameaçou retaliar se Trump convertesse em medida legislativa a posição que teve luz verde no Congresso norte-americano.

Pequim reagiu ontem à posição dos EUA, considerando tratar-se de "ingerência" nos seus assuntos internos.

Em comunicado, o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros repetiu as ameaças de retaliação contra Washington, mas sem avançar detalhes, e garantiu que todas as pessoas em Hong Kong e na China continental se opõem à lei homologada por Trump. "Trata-se de uma grave interferência nos assuntos de Hong Kong, que são assuntos internos da China, e uma grave violação do direito internacional e das normas básicas que regem as relações internacionais", segundo a mesma nota.

Na sessão de ontem os mercados norte-americanos estiveram encerrados devido à celebração do Dia de Ação de Graças.

Hoje, com a Black Friday, a sessão em Wall Street será três horas mais curta, com as praças a fecharem às 13:00 locais (18:00 de Lisboa).