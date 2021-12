Wall Street preparada para rally de Natal

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,55% para 35.50,56 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,62% para terminar nos 4.725,79 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,85% para se fixar nos 15.653,37 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

Nesta última sessão antes do Natal, uma vez que amanhã Wall Street estará encerrada, os investidores estiveram atentos aos mais recentes dados sobre a propagação da variante ómicron do coronavírus, tentando encontrar também sinais do possível impacto na economia e nos lucros das empresas, numa altura em que o mercado entra num período que é historicamente considerado robusto para as bolsas – o do rally do período das festas.

A ómicron tem revelado não ser tão propensa como a delta a provocar hospitalizações, segundo os dados preliminares dos estudos mais recentes.

Além disso, os comprimidos da Pfizer e da Merck contra a covid tiveram luz verde para uso de emergência nos EUA, trazendo assim uma opção de tratamento mais conveniente para doentes de risco.

Historicamente, as bolsas norte-americanas subiram nos últimos cinco dias de negociação de dezembro e nas duas primeiras sessões de janeiro em 56 dos 75 anos analisados desde 1945, segundo os dados da CFRA Research, citados pela Reuters.

Este ano, esse período começa a 27 de dezembro. Desde 1969, a escalada deste período de festas levou a uma subida média de 1,3% do S&P 500.