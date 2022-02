Wall Street quase apaga perdas do dia mas não impede mês vermelho

O Dow Jones terminou o dia a ceder 0,49%, para os 33.892,60 pontos depois de ter chegado a perder 1,73%. O S&P 500 também recuperou das quedas do arranque do dia, quando chegou a tombar 1,59%, e fechou a recuar 0,24%, nos 4.373,94 pontos.O tecnológico Nasdaq Composite também chegou a cair mais de 1%, mas acabou o dia a subir 0,41%, nos 13.751,40 pontos.Como tem sido regra desde a invasão da Ucrânia, o foco dos investidores está quase exclusivamente centrado na evolução das operações militares e nas sanções económicas impostas pelo ocidente a Moscovo e, hoje, à retaliação anunciada pelo Kremlin em termos de sanções financeiras.Contas feitas, todos os principais índices de Wall Street somaram em fevereiro o segundo mês consecutivo com saldo negativo. No caso do S&P 500 de 3,14%, no Nasdaq a queda acumulada foi de 3,43% e no Dow Jones o tombo atingiu os 3,53%.Desta forma, no caso do índice alargado, esta é a primeira vez desde outubro de 2020 que o desempenho mensal fica no vermelho em dois meses consecutivos.Recorde-se que em janeiro o Dow Jones perdeu 3,32%, o S&P 500 caiu 5,26% e o Nasdaq Composite sofreu uma queda de 8,98%.