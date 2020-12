Wall Street quebra com volatilidade na ordem do dia

O Dow Jones fechou a resvalar 0,41% para os 30.179,05 pontos, depois de durante a sessão marcar um máximo de sempre nos 30.343,59 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,35% para 3.709,41 pontos. Durante o dia atingiu o valor mais alto da sua história, nos 3.726,70 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,07% para 12.755,64 pontos, tendo durante a jornada estabelecido um novo máximo histórico nos 12.809,60 pontos.

Os principais índices bolsistas de Wall Street fizeram pausa para respirar e inverteram dos ganhos, numa altura em que um novo pacote de estímulos governamentais no âmbito da pandemia continua em foco – já que o fim de semana será crucial para se chegar a um entendimento.

Os congressistas norte-americanos envolvidos nas negociações estão "a fechar" um pacote de ajuda contra a covid-19 no valor de 900 mil milhões de dólares, no qual se espera que estejam incluídos cheques de estímulo aos particulares com valores entre 600 e 700 dólares, segundo o anúncio mais recente por parte dos legisladores.

Na mira dos investidores continua a estar também o impacto económico da pandemia, que tem sido pesado. Depois da vacina da Pfizer, também a da Moderna está a ponto de ser aprovada nos EUA, o que traz um novo ânimo, mas não o suficiente para combater as "bruxas" do dia.

Era já prevista bastante volatilidade na sessão, especialmente na última hora de negociação, devido à chamada bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados europeus e norte-americanos. E denomina-se quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices de ações e futuros e opções sobre acções, tanto nos EUA como na Europa.





O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais ativo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de transação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente.

O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de março, junho, setembro e dezembro.