Wall Street recua com aumento do desemprego e pressão nas tecnológicas

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em baixa, pressionadas sobretudo pelo aumento acima do esperado dos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.



... O Dow Jones encerrou a ceder 1,35% para 26.641,07 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,25% para 3.235,08 pontos, depois de quatro sessões consecutivas de ganhos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,31% para 10.458,61 pontos, penalizado sobretudo pela Apple, Microsoft e Amazon. A desanimar os investidores esteve o anúncio de que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram na semana passada, face à semana precedente, tendência que não se verificava desde março. Houve 1,42 milhões de solicitações deste apoio na semana terminada a 17 de julho, quando as estimativas apontavam para 1,3 milhões (número que seria igual ao da semana precedente). A contribuir para a incerteza no mercado, pesando assim no sentimento dos investidores, está o renovar de tensões entre os Estados Unidos e a China, depois de Washington ter dado 72 horas a Pequim para fechar o seu consulado em Houston devido a alegações de espionagem. O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros salientou que esta decisão dos EUA "prejudicou gravemente" as relações entre ambos os países e que a China será obrigada a retaliar. O setor tecnológico foi dos mais castigados na sessão desta quinta-feira, com o sell-off a intensificar-se depois de o website noticioso Axios ter avançado que a Apple está a ser alvo de uma investigação, no âmbito dos direitos dos consumidores, em vários estados norte-americanos. A empresa da maçã encerrou a sessão a perder 4,55% para 371,38 dólares. A Microsoft também caiu mais de 4%, ao passo que a Alphabet e a Amazon recuaram mais de 3%. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA Amazon Microsoft Apple China EUA

