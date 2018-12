Wall Street recua com sinais de abrandamento da economia global

O índice Dow Jones abriu a sessão desta segunda-feira, 17 de Dezembro, a resvalar 0,58% para 23.961,34 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a deslizar 0,31% para 6.889,207 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a recuar 0,73% para 2.580,94.



Wall Street, que até ao momento apresenta o pior mês de Dezembro em 16 anos, cai pressionada pelos indicadores que confirmam os sinais de abrandamento da economia global, em particular das economias europeia e chinesa, isto numa altura em que os investidores mostram-se já na expectativa pelo resultado da reunião de dois dias da Reserva Federal que começa esta terça-feira.



Tudo indica que o banco central norte-americano anuncie, na quarta-feira, um novo aumento dos juros nos Estados Unidos, contudo os investidores estão sobretudo à espera de indicações de qual poderá ser o rumo da política monetária da Fed em 2019.



Isto tendo em conta o esperado arrefecimento da economia mundial e as críticas que têm sido dirigidas pelo presidente americano, Donald Trump, às medidas adoptadas pela instituição liderada por Jerome Powell, nomeadamente o aumento do custo do dinheiro numa fase em que o dólar persiste robusto e países como a China e a França atravessam dificuldades. A Fed projecta decretar três aumentos dos juros no próximo ano.



Numa altura em que a economia chinesa continua a dar sinais de abrandamento, o presidente chinês Xi Jinping faz esta terça-feira uma relevante intervenção pública em que dará a conhecer detalhes da estratégia económica que deverá passar por reformas ao tecido económico e empresarial do país e a uma maior abertura.





Em forte queda está a Johnson & Johnson's, que desvaloriza 3,70% para 127,88 dólares por acção, prolongando a queda acentuada já registada na sexta-feira depois de a agência Reuters ter noticiado que um pó para bebés desta marca continha amianto.



Nota negativa também para o Goldman Sachs que perder 1,79% para 169,67 dólares, isto depois de autoridades da Malásia terem anunciado a abertura de um processo criminal contra o banco norte-americano e dois ex-funcionários na sequência da investigação ao caso de corrupção e lavagem de dinheiro que envolve aquele banco e o fundo estatal malaio 1MDB.