As bolsas norte-americanas fecharam no vermelho pressionadas pelas quedas de gigantes tecnológicas como a Apple e a Amazon, por sua vez penalizadas pela renovada apreensão em torno da propagação do coronavírus e potenciais impactos negativos para a economia mundial.

A pressionar o sentimento dos investidores norte-americanos estiveram as informações que dão conta de um aumento no número de novos casos por infeção com o coronavírus na China, assim como a propagação crescente do novo vírus da pneumonia para outros países. Estes dados agravam o receio quanto ao impacto do coronavírus para a evolução da economia mundial.



Estes elementos acabaram por determinar quedas relevantes de algumas das mais importantes cotadas norte-americanas, designadamente do setor tecnológico e desde logo porque tais cotadas dependem em grande medida do mercado asiático (e sobretudo chinês).



A Apple perdeu 1,03% para 320,30 dólares por ação, a Amazon recuou 0,79% para 2.513,10 dólares e a Microsoft caiu 1,53% para 184,42 dólares.

O índice industrial Dow Jones encerrou a sessão desta quinta-feira, 20 de fevereiro a perder 0,44% para 29.219,98 pontos, descida acompanhada pelo tecnológico Nasdaq Composite (-0,67% para 9.750,97 pontos) e pelo índice Standard & Poor's 500 (-0,38% para 3.373,23 pontos).Uma vez mais foi o coronavírus a determinar o rumo da negociação bolsista nos Estados Unidos, sendo que, desta feita, a renovada apreensão dos investidores relativamente aos impactos negativos do Covid-19 para uma economia global em desaceleração acabou por atirar Wall Street para terreno negativo.