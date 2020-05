Wall Street recua, indiferente ao resgate dos "anjos caídos"

O Dow Jones fechou a ceder 1,59% para 24.206,86 pontos, e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,05% para 2.922,94 pontos.





Isto depois de ontem estes dois índices terem registado os seus melhores desempenhos das últimas seis semanas.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a perder 0,54% para se fixar nos 9.185,10 pontos.





Os principais índices terminaram assim o dia no vermelho, depois de três sessões consecutivas de ganhos.

Os testemunhos do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e do secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, que hoje falaram perante o Congresso, não tiveram grande efeito nos mercados acionistas.

Powell defendeu a compra de dívida corporativa com classificação de investimento especulativo (o chamado "lixo"), mas nem assim as bolsas ganharam mais vigor, num dia de correcção dos fortes ganhos do arranque da semana.

O presidente da Fed, no seu testemunho perante o comité da banca no Senado, sinalizou que a Fed permite a compra de obrigações dos chamados "anjos caídos" – empresas cujos ratings foram recentemente cortados para "lixo" – de modo a garantir que não há abismos entre os dois mercados de financiamento.

Ontem, os principais índices de Wall Street tinham já ganho um renovado ânimo com as declarações de Powell no programa "60 Minutes" – que disse que o banco central dos EUA irá avançar com mais estímulos à economia se isso for necessário.