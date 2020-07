Wall Street recupera com ajuda dos títulos cíclicos

O Dow Jones fechou a somar 2,13% para 26.64259 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,34% para 3.197,52 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite terminou com uma subida de 0,94% para 10.488,58 pontos.

A sustentar a negociação esteve a boa performance dos títulos cíclicos, como os financeiros, industriais e da energia, que são sempre beneficiados com a expectativa de retoma económica – apesar das restrições na reabertura da atividade em alguns estados, como na Califórnia.

Com efeito, as ações cíclicas superaram o desempenho das tecnológicas, com estas útimas a serem mais vendidas – o que deixou o Nasdaq no vermelho durante grande parte da sessão.

"De vez em quando, os títulos cíclicos, que costumam ser os mais castigados no mercado, têm um desempenho superior. Não são uma aposta tão segura como as tecnologias, mas estão extremamente atrativos do ponto de vista da sua avaliação e também do ponto de vista da retoma – são os que têm mais ganhos a recuperar", comentou à Reuters o estratega chefe da Inverness Cousel, Tim Ghriskey.