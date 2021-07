Wall Street recupera com confiança na economia

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, a recuperarem das quedas do arranque da semana ditadas pelo aumento de casos com a variante delta da covid-19, que deixa recear que o crescimento económico global descarrile. Mas a economia dos EUA tem estado a retomar com robustez e hoje foi isso que mais pesou no sentimento do mercado.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:09







... O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,62%, para se fixar nos 34.511,99 pontos. O seu recorde está nos 35.092 pontos e foi marcado na sessão do passado dia 10 de maio. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,52%, para 4.323,06,49 pontos, naquele que foi o maior ganho desde março. Isto depois de na quarta-feira da semana passada ter estabelecido um novo máximo histórico, nos 4.393,68 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,57% para 14.498,88 pontos. Na negociação intradiária de dia 14 chegou a fixar o valor mais alto de sempre, nos 14.814,69 pontos. Os receios em torno da variante delta da covid-19, que poderá fazer descarrilar a recuperação económica mundial, fizeram com que as bolsas negociassem ontem no vermelho, com o Dow a registar a sua pior sessão desde outubro passado. Mas hoje o otimismo imperou, perante os bons dados que têm sido divulgados sobre a economia norte-americana, e Wall Street ganhou novo fôlego. Apesar de a economia dos EUA ter retomado fortemente desde o péssimo estado em que se encontrava na primavera de 2020, ainda não regressou aos níveis anteriores à pandemia. O índice Back-to-Normal, criado pela CNN Business e pela Moody’s Analytics, mostra que a economia dos Estados Unidos está a 91% da robustez pré-covid. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

