Wall Street recupera com Goldman e vacina promissora

O Dow Jones fechou a somar 0,85% para 26.870,10 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,91% para 3.226,56 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite terminou com uma subida de 0,59% para 10.550,49 pontos.

A animar a sessão estiveram os resultados promissores de uma vacina da Moderna contra o coronavírus, o que fez a empresa disparar 14% em bolsa, tendo depois encerrado a ganhar 6,90% para 80,22 dólares.

As expectativas em relação a esta vacina sustentaram cotadas como a Delta Air Lines e a Carnival.

Por outro lado, o Goldman Sachs valorizou 1,36% - mas chegou a subir na ordem dos 4% durante a sessão - depois de ter reportado receitas perto de valores recorde no segundo trimestre, à conta dos resultados robustos nos negócios de trading e de banca de investimento.

A divulgação do Livro Bege da Fed, que veio confirmar as expectativas de recuperação economia nos EUA, mas com as devidas cautelas, não mexeu com o sentimento dos investidores – uma vez que veio ao encontro do que o banco central norte-americano já tinha referido.

As empresas do país observaram uma retoma da atividade no início de julho, à medida que os estados foram flexibilizando as restrições de confinamento decorrentes da covid-19, mas muitas delas mostram ainda grandes incertezas perante o panorama económico, refere o Livo Bege.

Esta perspetiva mista tinha já sido ilustrada pela Reserva Federal na sua auscultação às empresas no mês passado. A melhoria de alguns dados económicos, nomeadamente do emprego e da atividade fabril, dita algum otimismo, mas o ressurgirmento dos casos de covid-19 no país tem levado a uma maior prudência.