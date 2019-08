Wall Street recupera da deceção com a Fed após resultados positivos

As bolsas norte-americanas abriram em alta, recuperando parte das quedas sofridas na véspera, sessão em que as ações foram penalizadas pelas declarações de Jerome Powell na sequência do primeiro corte de juros em dez anos.

O Dow Jones sobe 0,09% para 26.888,97 pontos, o Nasdaq Composite soma 0,55% para 8.220,2 pontos e o S&P500 valoriza 0,26% para 2.987,56 pontos.

Os índices estão a ser impulsionados sobretudo pelos resultados da General Motors, que levam as ações da fabricante de automóveis a valorizar 3,54% para 41,77 dólares. A General Motors anunciou resultados acima do esperado, beneficiando com as margens mais elevadas nas vendas de "pickups" e SUV, que compensaram o abrandamento nas vendas nos Estados Unidos e na China.

Os lucros aumentaram para 2,41 mil milhões de dólares, com o lucro por ação de 1,64 dólares a ficar bem acima dos 1,44 dólares estimados pelos analistas.

O setor tecnológico também contribui para a tendência positiva, com a Apple (+0,66%) ainda a beneficiar com os bons resultados apresentados.

As notícias positivas na frente dos resultados empresariais estão a compensar a deceção dos investidores com a mensagem da Reserva Federal.

A Reserva Federal dos Estados Unidos desceu ontem a taxa diretora em 25 pontos base, pela primeira vez em mais de dez anos. Contudo, na conferência de imprensa, o presidente da Fed, Jerome Powell, sinalizou que este não deverá ser o início de um longo ciclo de descidas dos juros, o que deixou o mercado com dúvidas sobre se tratou apenas de um pequeno ajustamento da política monetária, e sobre os próximos movimentos da autoridade monetária.

Além disso, o corte dos juros não foi consensual, já que dois dos membros do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla original) votaram contra, defendendo a manutenção da taxa no nível atual.