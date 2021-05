Wall Street recupera do abalo de Yellen

As bolsas norte-americanas recuperaram fôlego esta quarta-feira, depois de ontem terem caído devido ao facto de a secretária do Tesouro dos EUA ter alertado para a possibilidade de uma subida dos juros diretores, ainda que modesta. Só o Nasdaq se manteve no vermelho.



21:07







... O Dow Jones fechou a somar 0,29%, para se fixar nos 34.230,34 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um máximo histórico nos 34.331,20 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,07%, para 4.167,59 pontos, depois de na passada quinta-feira, 29 de abril, ter estabelecido um novo máximo histórico nos 4.218,78 pontos. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,37% para 13.582,42 pontos. O Nasdaq tem estado a ser pressionado pelas perdas na generalidade das ações de maior crescimento, numa altura em que prossegue o desvio de atenções dos investidores para os títulos cíclicos e que mais ganham com a reabertura das economias. Os restantes índices acabaram por conseguir recuperar das quedas de ontem, quando os comentários de Janet Yellen assustaram os investidores. A secretária norte-americana do Tesouro admitiu que as taxas de juro poderão ter de ser aumentadas, de modo a conter um sobreaquecimento da economia – decorrente dos mais recentes estímulos, aprovados já sob a Administração Biden –, o que abalou o mercado. "Os juros poderão ter de subir um pouco para garantirmos que a nossa economia não sobreaquece, se bem que os gastos adicionais dos consumidores estejam a ser relativamente baixos em relação à dimensão da economia", declarou Yellen. Mas, entretanto, Yellen salvaguardou hoje as suas declarações, sublinhando que a Fed é independente e que ela não estava a fazer uma previsão ou recomendação – o que fez os investidores respirarem de alívio. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

