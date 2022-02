Wall Street recupera e termina em alta com ajuda das tecnológicas

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, depois de estarem a afundar durante grande parte da sessão. A impulsionar esteve o setor tecnológico.



Shannon Stapleton/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:32







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,28% para 33.223,83 pontos, depois de ter estado muito próximo de entrar em território de correção (a cair quase 10% face aos últimos máximos). Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,5% para 4.288,70 pontos, após ter entrado em "bear market" (uma queda de 20% em relação aos máximos anteriores). Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou com um ganho de 3,34% para 13.473,58 pontos. Foi precisamente o setor das tecnologias que deu maior alento a Wall Street, levando a que as bolsas recuperassem na reta final da negociação desta quinta-feira. Isto depois de o presidente Joe Biden ter revelado ao final da tarde novas sanções mais duras contra a Rússia depois de Moscovo ter lançado uma invasão em larga escala da Ucrânia. "O posicionamento duro dos EUA e da Europa é uma clara mensagem para os mercados financeiros de que se vai tentar pressionar o mais possível a economia russa", comentou à Reutes o economista-chefe da Spartan Capital Securities, Peter Cardillo. "Sob certa perspetiva, isso é positivo", acrescentou, mas frisando que o movimento de vendas nas bolsas pode não ter terminado. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

