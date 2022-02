Wall Street recupera fôlego com ajuda dos títulos cíclicos e "small caps"

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, com as cotadas de baixo valor de mercado e as ações cíclicas a animarem a tendência.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 08 de Fevereiro de 2022 às 21:19







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,06% para 35.462,78 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,84% para 4.521,54 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,28% para 14.194,45 pontos. A animar a negociação em Wall Street estiveram sobretudo as cotadas de menor capitalização bolsista e as ações cíclicas. Os títulos dos setores cíclicos (mais vulneráveis a determinadas variáveis, como a inflação, taxas de juro e evolução da atividade económica), como os financeiros, industriais e da energia, são beneficiados com a expectativa de retoma da economia. No setor tecnológico, os investidores continuaram a aproveitar as recentes quedas para comprar – o chamado ‘buy the dip’. A Apple e Microsoft foram alvo desse apetite, o que contribuiu para impulsionar o Nasdaq. A Microsoft fechou a subir 1,2%, no dia em que se veiculou na comunicação social que a tecnológica quer comprar a empresa de segurança Mandiant. A Mandiant, igualmente americana, fornece soluções que protegem as empresas contra ciberataques – um problema que tem estado cada vez mais em cima da mesa em todo o mundo. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

