As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em ligeira alta, numa sessão de altos e baixos, com o jogo do empurra entre ações e obrigações.



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a sessão deste início de semana a somar 0,05% para 32.915,78 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,31% para 4.121,43 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,40%, fixando-se nos 12.061,37 pontos. O jogo do empurra entre ações e obrigações prosseguiu nesta segunda-feira, com os ganhos das bolsas em cheque devido à subida dos juros da dívida norte-americana a 10 anos, que ficou acima dos 3%. Os índices de Wall Street chegaram a estar a subir comodamente, mas o aumento das "yields" das obrigações do Tesouro eclipsou parte dos ganhos das ações. A ajudar à valorização das bolsas dos EUA estiveram as mais recentes medidas chinesas de flexibilização das restrições de combate à covid-19, o que intensificou a especulação de que isso ajudará a diminuir a pressão sobre as cadeias de fornecimento. O setor tecnológico foi amparado pela Amazon, depois do "stock split" de sexta-feira, e pressionado pela Tesla – após Elon Musk ter dito acreditar que a rede social está a quebrar o acordo de compra ao não fornecer a informação que ele pediu acerca do spam e de contas falsas. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street reduz ganhos em dia de subida dos juros da dívida e do dólar









