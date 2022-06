Wall Street reduz perdas mas receia fervilhar da economia

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão a ceder 0,54% para 32.813,23 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,75% para 4.101,23 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,72%, fixando-se nos 11.994,46 pontos.

Os principais índices de Wall Street chegaram a estar a cair mais do que os valores registados no fecho, depois dos dados que mostram que a Reserva Federal ainda não desacelerou a economia o suficiente para controlar a inflação.

Isto no mesmo dia em que o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertou para o facto de as políticas restritivas do banco central ameaçam mergulhar a economia dos EUA numa recessão.

O S&P 500 chegou a estar a perder 1,4%, após a divulgação dos dados que revelaram um inesperado avanço da atividade industrial no país, bem como um número excecionalmente alto de novas vagas de emprego, intensificando os receios de que a Fed precise de ser mais restritiva para travar a subida dos preços.

Ainda assim, se o banco central endurecer demasiado a sua política monetária, os EUA podem entrar em recessão, e é este equilíbrio difícil que está a manter os investidores em modo cautela.

A ajudar a que o fecho fosse mais suave em Wall Street esteve o bom desempenho de algumas tecnológicas, como a gigante de software on demand Salesforce, que encerrou a somar 9,88% depois de ter revisto em alta as suas estimativas para as contas deste ano, num sinal de que a procura continua robusta. Esta boa performance travou o recuo do índice tecnológico, que chegou a cair 1,49% durante a sessão.