Wall Street regista melhor semana do ano com aposta em corte dos juros

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram a subir mais de 1%, impulsionadas pela crescente perspetiva de um corte dos juros por parte da Reserva Federal norte-americana. O adiamento da entrada em vigor das tarifas aduaneiras sobre o México e China também ajudou ao otimismo.

Os principais índices de Wall Street terminaram esta sexta-feira a marcar a quarta sessão consecutiva no verde.





O Dow Jones fechou a somar 1,02% para 25.983,94 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,05% para 2.873,34 pontos. Tratou-se da melhor semana do S&P 500 desde novembro passado.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,66% para 7.742,10 pontos.

A contribuir para o otimismo dos investidores esteve sobretudo a perspetiva crescente de um corte da taxa de juro diretora nos EUA.

O reforço desta expectativa resultou em grande medida do anúncio dos dados do emprego, que saíram abaixo do esperado. O número de contratações nos EUA aumentou em 75.000 no mês de maio, mas as estimativas dos economistas inquiridos pela Bloomberg apontavam para uma subida de 175.000, o que levou a que mais analistas considerem que a Fed poderá descer os juros diretores já na reunião de julho.

Com os mais recentes indicadores a revelarem uma desaceleração económica, os operadores cada vez mais acreditam que o banco central irá cortar os juros, com as "odds" a apontarem para um corte de 25 pontos base já no próximo mês.

Esta perspetiva animou assim a negociação bolsista, já que os "bulls" acreditam que uma flexibilização da política monetária da Fed irá revitalizar a economia e impulsionar os lucros das empresas.

Os índices bolsistas de Wall Street estiveram também a refletir o otimismo dos investidores quanto à possibilidade de um alívio das tensões comerciais entre Washington e Pequim, depois de a Administração Trump ter dito que irá adiar por duas semanas as tarifas aduaneiras sobre alguns produtos chineses.



As tarifas sobre uma série de produtos importados da China iriam aumentar para 25% a partir de 1 de junho, mas o Governo norte-americano decidiu adiar o prazo para 15 de junho.



As tecnológicas, que vão buscar boa parte das suas receitas à China, aplaudiram a decisão da Casa Branca e foram o setor que mais terreno ganhou hoje em Wall Street.

Também se espera um adiamento das anunciadas tarifas aduaneiras dos EUA sobre produtos importados do México, previstas para entrarem em vigor na próxima segunda-feira, 10 de junho.

Donald Trump disse entretanto que assinará ainda esta sexta-feira uma declaração destinada a impor as referidas tarifas de 5% sobre as importações mexicanas, mas admitiu desativar a medida se as negociações evoluírem favoravelmente durante o fim de semana.