As bolsas têm sido pressionadas pelos receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China, que têm afetado a confiança dos investidores. Contudo, esta terça-feira, 28 de maio, os investidores regressaram à negociação nos EUA animados, enquanto aguardam por desenvolvimentos nesta disputa.As bolsas americanas recuperam assim parte das quedas acumuladas nas últimas três semanas.Ainda ontem, Donald Trump afirmou, durante a visita de Estado ao Japão, que os EUA não estão preparados para fechar um acordo comercial com a China, acrescentando que as tarifas americanas sobre as importações chinesas "podem subir muito, muito substancialmente, muito depressa".Apesar destas palavras, os investidores estão a aliviar a pressão sobre os mercados americanos à espera de novidades.Ações de cotadas como a Microsoft e a Amazon estão a subir mais de 1%, num movimento de recuperação face às quedas recentes.Já a FedEx, que foi acusada pela Huawei de ter desviado documentos para os EUA, está perder 0,3% para 159,65 dólares.(Notícia atualizada com mais informação)