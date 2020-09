Wall Street regressa ao verde com ajuda das tecnológicas

O Dow Jones fechou a somar 0,20% para 26.815,44 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,30% para 3.246,59 pontos, depois de na abertura ter entrado em território de correcção (que é quando há uma queda de pelo menos 10% face ao último máximo).

O S&P 500 entrou assim em correcção, a acompanhar o Nasdaq Composite – que já está nesse patamar há alguns dias –, ao perder 10% desde o máximo histórico intradiário atingido a 2 de setembro. E ficou também com saldo negativo no acumulado do ano antes de inverter para os ganhos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite terminou a valorizar 0,37% para 10.672,27 pontos.

E foram precisamente as cotadas do setor tecnológico que mais puxaram pela tendência positiva em Wall Street, com destaque para a Apple, Amazon, Netflix, Nvidia e Facebook – que são cotadas que têm tido um desempenho superior à média no contexto da crescente incerteza económica, o que levou até a que muitos investidores provocassem recentemente um sell-off no setor por recearem que estes títulos estivessem demasiado valorizados.

Segundo a Reuters, os investidores regressaram hoje às tecnológicas por serem vistas como um setor seguro. Isto num dia em que o inesperado aumento no número semanal de pedidos de subsídio de desemprego reforça os dados sobre a desaceleração do crescimento económico nos EUA.

Na semana passada registaram-se 870.000 novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, quando o consenso de mercado estimava que as novas solicitações deste apoio estatal tivessem sido de 843.000. Além disso, constituiu um aumento face à semana terminada a 11 de setembro, quando ascenderam a 866.000.

"Os investidores estão a procurar títulos que conseguem aguentar um crescimento económico mais lento, porque se não obtivermos um novo pacote de estímulos orçamentais não haverá muito mais que se possa fazer para continuar a estimular a recuperação económica", comentou à Reuters um estratega da Pacific Life Fund Advisors, Max Gokhman.

Com estas incertezas, o mote é a prudência. Depois de inverterem para as subidas e chegarem a ganhar mais de 1%, os índices norte-americanos ainda regressaram momentaneamente a perdas ligeiras mas conseguiram recuperar de novo, se bem que a encerrarem longe dos máximos da sessão.