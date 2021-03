Wall Street regressa ao vermelho com ajuda das tecnologias e subida dos juros

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo, com as tecnológicas a liderarem as perdas.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt







... O Dow Jones fechou a ceder 0,39%, para 31.270,09 pontos. Ainda negociava em alta perto do final da sessão, mas acabou por inverter. Foi a 24 de fevereiro que tocou nos 32.009,64 pontos, o valor mais alto de sempre. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,31% para 3.819,79 pontos. Na transação intradiária de 16 de fevereiro chegou aos 3.950,43 pontos – o que constituiu um novo máximo histórico. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,70% para 13.819,79 pontos. O seu recorde está nos 14.174,56 pontos e foi fixado a 16 de fevereiro. Os três principais índices de Wall Street estiveram a negociar entre altos e baixos ao longo de toda a sessão, com os títulos financeiros e da energia no verde e as ações ligadas ao consumo e às tecnologias a cederem terreno. Acabaram todos por fechar depois em queda, também penalizados pelo relatório do emprego da ADP a revelar que o setor privado contratou menos do que o esperado em fevereiro. Além disso, os juros da dívida soberana a 10 anos voltaram a subir, negociando nos 1,47%, devido à expectativa de que a Fed suba os juros diretores mais cedo do que o esperado, o que também tem estado a pesar nos mercados acionistas nos últimos tempos. A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) divulgou hoje o seu Livro Bege, onde apresentou os mais recentes dados – de janeiro até 15 de fevereiro – sobre a evolução da economia dos Estados Unidos. A conclusão é que a atividade económica se expandiu de forma modesta na maioria dos distritos. A autoridade monetária dos EUA revelou que – desde o último relatório – a maioria das empresas se manteve otimista para os próximos 6 a 12 meses nas 12 regiões analisadas, devido essencialmente ao alargamento dos programas de vacinação. "Apesar dos desafios decorrente das disrupções nas cadeias de fornecimento, a atividade industrial geral aumentou de forma moderada na maioria dos distritos", refere o estudo da economia norte-americana realizado pelos 12 bancos regionais da Fed durante o período em análise. O Livro Bege, recorde-se, é divulgado duas semanas antes de os responsáveis da Fed tomarem nova decisão quanto à política monetária do país. Os investidores aguardam agora pelos dados, que serão divulgados amanhã, sobre a evolução dos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 27 de fevereiro. O consenso de mercado estima que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 750.000 – a acontecer, será um aumento face aos 730.000 pedidos da semana precedente. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

