Wall Street regressa aos ganhos à espera das contas trimestrais. GM atinge recorde

O Dow Jones fechou a somar 0,19% para os 31.068,69 pontos, depois de na sexta-feira ter tocado num máximo de sempre, nos 31.193,40 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,04% para 3.801,19 pontos, após ter atingido na última sessão da semana passada o valor mais alto da sua história, nos 3.826,69 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,28% para 13.072,43 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira marcou um novo recorde, nos 13.208,09 pontos.

Os investidores estão à espera dos desenvolvimentos em Washington sobre as acusações a Donald Trump de incitamento à insurreição após o ataque ao Capitólio (nomeadamente com a iniciativa dos democratas de votar a sua destituição – ainda que por poucos dias, já que Joe Biden toma posse como novo presidente no dia 20 deste mês), e na expectativa de novos estímulos à economia.

Na quinta-feira, Joe Biden vai anunciar um novo programa de apoios, que diz ser no valor de biliões de dólares.

Além disso, os intervenientes de mercado começam também a ter já na mira o reporte dos resultados do quarto trimestre (e anuais), com a banca a dar o pontapé de saída na época de divulgação de contas já na sexta-feira, dia em que conheceremos os números do JPMorgan e Citigroup.

O setor da energia foi o que registou hoje o melhor desempenho em Wall Street, num dia de subida das cotações do petróleo.

Também o setor automóvel esteve em destaque pela positiva.

As ações da General Motors dispararam 6,29% para 47,82 dólares, o valor mais alto de sempre e superior em 45% ao da sua entrada em bolsa em 2010. Isto depois de a sua CEO, Mary Barra, ter divulgado os planos para as suas primeiras carrinhas comerciais elétricas, que serão entregues em finais do ano à FedEx.

Também a Tesla esteve em alta, a subir 4,72% no fecho para 849,44 dólares, animada por um comunicado ao regulador do mercado de capitais indicando que a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk deu mais um passo na direção do seu lançamento na Índia, em finais de 2021, ao registar uma empresa naquele país.