Wall Street regressa aos ganhos apesar da pressão da energia

O Dow Jones encerrou a sessão desta segunda-feira a somar 3,19% para 22.327,48 pontos.

Também o Standard & Poor’s 500 fechou hoje a ganhar terreno, com uma subida de 3,35% para 2.626,65 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 3,62% para 7.774,15 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico inverteram assim o movimento de descida registado na sexta-feira – que não impediu, contudo, que registassem a melhor semana desde 1938.

Todos os setores estiveram em alta, exceto o da energia – numa sessão em que os preços do petróleo continuaram em forte queda.

Nos EUA, o crude de referência WTI chegou a tocar num mínimo de 19,27 dólares por barril, o nível mais baixo desde fevereiro de 2002. Encerrou depois nos 20,09 dólares, a cair mais de 7% - e já perde 68% no acumulado do ano.

Este mais recente movimento de vendas deveu-se aos maiores receios quanto à forte queda da procura por esta matéria-prima devido à pandemia da covid-19.

O Bank of America advertiu que a procura mundial de crude deverá afundar 12% no segundo trimestre.

A descida dos preços tem afetado a cotação das empresas de energia e poderá desencadear uma vaga de falências e lay-offs, sublinha a CNN.

Entre os destaques pela positiva esteve a Citrix Systems, que valorizou mais de 3% e já sobe 30% no agregado do ano, a beneficiar da maior tendência de trabalho em casa devido ao surto do novo coronavírus.

A empresa, cotada no S&P 500, fabrica o chamado software de virtualização, que torna mais fácil a quem está em teletrabalho aceder a software e ficheiros dos computadores que estão no local de trabalho.