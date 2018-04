Wall Street regressa aos ganhos com amenizar de tensão sobre a Síria

Também a justificar o sentimento positivo em Wall Street está o início da época de apresentação de resultados trimestrais, que os analistas aguardam com optimismo. De acordo com os analistas consultados pela Reuters, as cotadas que integram o S&P 500 deverão registar um crescimento de 18,5% nos lucros alcançados entre Janeiro e Março deste ano comparativamente com o mesmo período do ano passado, o que a verificar-se representará a maior subida em sete anos.Ainda a apoiar a subida nas principais praças americanas está a redução do número de novos pedidos de subsídio de desemprego registado na semana passada, o que reforça a ideia da evolução favorável do mercado laboral americano. A melhoria da economia e consequente perspectiva de reaproximação da taxa de inflação à meta de 2% levaram a Reserva Federal dos Estados Unidos, segundo pode ler-se nas actas ontem divulgadas referentes ao último encontro do banco central, a considerar como cenário plausível quatro aumentos dos juros em 2018 e não os três até aqui previstos.

Entre as cotadas que hoje divulgaram resultados está a BlackRock que reportou lucros acima das estimativas, o que permite à gestora de activos abrir a sessão a somar 2,22% 537,47 dólares.



Nota de destaque pela positiva ainda para a Delta Air Lines que aprecia 1,83% para 52,43 dólares após ter reportado um aumento nas receitas obtidas no primeiro trimestre, o que ficou sobretudo a dever-se ao aumento do número de passageiros.

(Notícia actualizada às 14:45)