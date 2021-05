Wall Street regressa aos ganhos com menos receios de inflação

O Dow Jones fechou a somar 0,03%, para se fixar nos 34.323,05 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,19%, para 4.195,99 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,59% para 13.738 pontos.

As cotadas de menor capitalização também estiveram em destaque pela positiva, com o índice Russell 2000 a subir 1,87% para 2.247,01 pontos.

Cotadas como a Tesla e a Amazon, que nas últimas semanas se debateram para terem ganhos, enquanto os juros da dívida soberana dos EUA subiam devido aos receios de um forte aumento da inflação, estiveram hoje entre os melhores desempenhos, numa sessão em que a "yield" das obrigações a 10 anos se manteve abaixo de 1,6%.



No caso da Amazon, o dia foi marcado pelo anúncio da compra da MGM pela empresa, naquela que foi a segunda maior aquisição da gigante tecnológica.

A subida dos juros da dívida tem pressionado as ações de crescimento, ou seja, as que mais crescem com a retoma económica, como é o caso das tecnológicas, cujos "cash flows" futuros são descontados a taxas mais elevadas.

Os responsáveis da Fed continuam a relativizar as subidas nos preços, dizendo ser um movimento transitório.