Wall Street regressa às quedas à espera de pontapé da banca

As principais bolsas norte-americanas encerraram em ligeira baixa, numa sessão em que os investidores acabaram por optar pela prudência enquanto aguardam pelo arranque da época de divulgação dos resultados do terceiro trimestre dos bancos norte-americanos, cujo pontapé de saída é dado amanhã pelo JPMorgan e pelo Wells Fargo.

O Dow Jones fechou a ceder 0,05%, para 26.143,12 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 se manteve inalterado nos 2.888,32 pontos – conseguindo chegar à linha de água no último minuto de negociação, depois de ter estado também a negociar no vermelho.

O tecnológico Nasdaq Composite acompanhou o movimento ligeiramente negativo e deslizou 0,21%, para 7.947,36 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em terreno negativo, depois de uma abertura em alta – no arranque da sessão, o anúncio de que os pedidos de subsídios de desemprego na semana passada nos EUA atingiram mínimos de 1969 ajudou ao bom andamento da negociação, com os investidores otimistas quanto ao panorama económico perante um mercado de trabalho robusto.

No entanto, com o decorrer da sessão os ânimos foram esmorecendo e os investidores acabaram por preferir usar de cautela em vésperas do arranque da época de apresentação de contas da banca norte-americana - isto apesar de se esperar bons resultados.

O JPMorgan e o Wells Fargo são os primeiros do setor a mostrar os números da sua atividade aos investidores, num trimestre em que devem ter sido impulsionados pelas receitas de "trading".

Entre os setores com pior performance esta quinta-feira estiveram as tecnologias (que ontem tinham dado gás às bolsas) e os títulos ligados à saúde.

Já a Boeing continuou a pressionar o índice industrial devido à crise que atravessa com o seu 737 Max – depois do cancelamento de encomendas por parte das companhias aéreas de todo o mundo na sequência de dois acidentes fatais com este tipo de avião no espaço de seis meses.



Os investidores aguardam também por sinais de progressos nas conversações comerciais entre os EUA e a China, que estão em nova ronda de negociações para tentarem chegar a um entendimento que ponha fim às tensões que levaram ambas as partes a decretarem tarifas aduaneiras adicionais.