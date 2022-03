Wall Street regressa às quedas com estabilização do mercado da dívida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os principais índices de Wall Street encerraram em queda, num dia em que o mercado obrigacionista estabilizou depois de uma forte derrocada (que o colocou a caminho do pior desempenho trimestral em quase 40 anos) em antecipação de juros diretores mais altos por parte da Fed para conter a inflação.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,29% para 34.358,50 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,32% para 13.922,60 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou a perder 1,23% para 4.456,24 pontos.

As obrigações têm estado a ser penalizadas pelos planos do banco central de ser mais duro no controlo da inflação, o que levou os investidores a procurarem ações como cobertura contra a subida dos preços.

No entanto, esta quarta-feira o interesse pelo ativo seguro que é representado pela dívida soberana regressou, com os intervenientes de mercado a afastarem-se do mercado acionista e a preferirem obrigações.

Os mercados têm estado também a ser perturbados pelos receios em torno do crescimento económico, numa altura em que prossegue a guerra na Ucrânia e os consumidores sofrem com o aumento do custo de vida.