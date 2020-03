Dow Jones sai de território dos ursos e vive melhor semana desde 1938

O Dow Jones encerrou a sessão desta sexta-feira a ceder 4,06% para 21.636,78 pontos. Ainda assim, marcou a melhor semana em 82 anos.

Ontem, o Dow saiu de "bear market", a disparar mais de 20% desde o fecho de segunda-feira, tendo assim vivido o mercado urso mais curto de sempre – apenas 11 dias. Iniciou assim um novo "bull market", que perdeu hoje algum gás.

Na terça-feira, recorde-se, o Dow escalou 11,37% naquele que foi o maior ganho diário dos últimos 77 anos.

Também o Standard & Poor’s 500 fechou hoje a cair, ao recuar 3,37% para 2.541,47 pontos, depois de ontem se estabelecer no nível mais alto das últimas duas semanas.

Apesar da cor vermelha que hoje imperou, no agregado de segunda a sexta-feira o Dow e o S&P 500 registaram as suas melhores semanas desde 1938 e 2009, respetivamente.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu esta sexta-feira 3,79% para 7.502,38 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estiveram a capitalizar o otimismo dos investidores perante a bazuca proposta pela Administração Trump e aprovada no Congresso – no valor de dois biliões de dólares – mas a ampla propagação do novo coronavírus trouxe renovados receios ao mercado num dia típico de consolidação de posições.

Em destaque nas subidas desta semana esteve a Boeing, a disparar mais de 60%, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou, apesar de hoje ter seguido a tendência generalizada de descida e ter perdido 10,28% - mas seguindo já a recuperar terreno no "after hours" com um ganho de 0,31%.

A construtora aeronáutica norte-americana foi impulsionada sobretudo por dois fatores: a bazuca de dois biliões de dólares aprovada pelo Congresso, que contempla ajudas às companhias aéreas; e o anúncio de que espera retomar a produção do 737 Max já em maio – ou seja, mais cedo do que o esperado.