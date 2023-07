Wall Street remata mês de ganhos com sessão morna mas no verde

Os investidores temem que o "rally" observado nos índices do outro lado do Atlântico possa estar prestes a abrandar. E se muitos acreditam que o entusiasmo em torno da inteligência artificial, que



Matt Maley, da Miller Tabak + Co, disse, em declarações à Bloomberg, que os investidores devem ter cuidado para não extrapolar o que se tem observado nas bolsas e diz que é essencial ter um plano alternativo. "Os investidores têm de ter cuidado com a tentativa de extrair todos os cêntimos deste 'rally' na bolsa ao longo dos próximos dias e semanas, uma vez que muitas das melhores ações estão bastante caras", afirmou.



Esta semana será recheada de contas nos Estados Unidos, sendo a vez de gigantes como a Apple e a Amazon apresentarem contas, na quinta-feira. Também empresas como a Qualcomm, a Paypal e a Airbnb apresentam resultados.



Além da "earnings season", os investidores aguardam também por dados económicos, como o dos novos pedidos de subsídio de desemprego, na expectativa de tentar perceber quais poderão ser os próximos passos da Reserva Federal dos EUA, que na semana passada voltou a subir os juros em 25 pontos base. 35.559,53 pontos, o Nasdaq Composite avançou 0,21% para 14.346,02 pontos e o S&P 500 ganhou 0,15%, para 4.588,96 pontos.

As bolsas norte-americanas fecharam em ligeira alta na última sessão do mês, num dia em que os investidores mostraram um menor apetite pelo risco.Ainda assim, os três índices fecharam o mês de julho com ganhos: o industrial Dow Jones e o S&P 500 valorizaram 3,35% e 3,12%, respetivamente, em julho, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite somou 4,05%.Já esta segunda-feira, o Dow Jones subiu 0,28% para