Wall Street remata no vermelho com impasse nos EUA e previsões mais pessimistas

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, numa altura em que cresce o pessimismo sobre as previsões económicas a nível global.O setor financeiro e o do imobiliário foram os que mais penalizaram o S&P 500, num dia em que as negociações sobre o tecto da dívida dos Estados Unidos viram novo impasse e que as atas da Reserva Federal (Fed) norte-americana mostram que os governadores do banco central estão divididos quanto à necessidade de mais subidas das taxas de juro.De acordo com as atas da reunião hoje divulgadas, alguns membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da autoridade monetária sublinharam que talvez não sejam necessárias mais subidas dos juros, uma vez que a economia evoluiu de acordo com as perspetivas atuais.O índice de referência S&P 500 desvalorizou 0,73% parapontos, o industrial Dow Jones recuou 0,77% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,61% parapontos."Estamos pessimistas quanto às previsões económicas. A potencial volatilidade que advirá das negociações do tecto da dívida à medida que nos aproximamos da data limite é uma das razões", afirmou Michael Krautzberger, da BlackRock, à Bloomberg. Assumiu ainda não esperar um incumprimento técnico, mas sim "um acordo de última hora".