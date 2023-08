Wall Street remata primeira sessão de agosto mista

número fixou-se nos 9,6 milhões, abaixo dos 9,62 milhões registados no mês anterior. As atenções dos investidores estão agora nos dados de sexta-feira, que vão permitir perceber quantas pessoas foram contratadas em julho, o que indicará se as sucessivas subidas das taxas de juro estão a penalizar o emprego na maior economia mundial.



Merck, que apesar de ter superado as expectativas do mercado em termos de receitas, fechou o trimestre com prejuízos.



4.576,73 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,43% para 14.283,91 pontos e o industrial Dow Jones somou 0,20% para 35.630,68 pontos.

As bolsas norte-americanas terminaram a primeira sessão de agosto entre ganhos e perdas, num dia em que as atenções dos investidores se centraram em contas trimestrais mistas e nos mais recentes dados económicos.Dados divulgados hoje mostram que o número de vagas de emprego disponíveis recuou ligeiramente em junho, apesar de o mercado laboral continuar a dar sinais de robustez. OAlém dos dados económicos, os investidores conheceram também as contas das farmacêuticas Pfizer, que viu as receitas ficarem abaixo do esperado pelos analistas, e daO índice de referência S&P 500 deslizou 0,27% paraA centrar as atenções dos investidores esta semana estarão, entre outras, a divulgação de contas da Qualcomm e da Paypal, na quarta-feira, e da Apple e da Amazon, na quinta-feira.