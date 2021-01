Wall Street renova máximos com foco em resultados

Novos recordes na negociação intradiária nos três principais índices e novos máximos de fecho para o S&P 500 e Nasdaq. O Dow cedeu na reta final e fechou com uma descida residual. Este foi o balanço desta quinta-feira em Wall Street.Com os dados do emprego a mostrarem que o mercado laboral nos EUA continua debilitado devido à pandemia, os ganhos do dia foram impulsionados pelos resultados das empresas, com destaque para as ações das tecnológicas.O Dow Jones deslizou 0,04%, para os 31.176,01 pontos, aliviando do recorde da véspera. Ainda assim, durante a negociação fixou um novo máximo histórico nos 31.272,22 pontos.O S&P 500 avançou uns ligeiros 0,03%, suficientes para um novo máximo de fecho nos 3.853,07 pontos. Antes escalou até aos 3.861,45 pontos, recorde no intraday.O tecnológico Nasdaq ganhou uns mais robustos 0,55%, fechando num máximo de 13.530,91 pontos. Isto após ter tocado os 13.560,35 pontos, novo valor mais elevado de sempre.