Wall Street renova máximos de um mês à boleia de resultados

O Dow Jones avançou 0,56%, para os 35.457,31 pontos, o valor mais alto em mais de um mês. Também o S&P 500, que subiu 0,74%, até aos 4.519,63 pontos, e o Nasdaq Composite, que ganhou 0,71%, fechando nos 15.129,09 pontos, marcaram máximos desde o início de setembro.A animar os mercados estiveram os resultados acima das expectativas de diversas cotadas, como foram os casos da Johnson & Johnson e da Travelers.Cos.O S&P 500, aliás, encontra-se a cerca de meio ponto percentual do máximo histórico numa altura em que os investidores olham atentamente para as contas das empresas, para avaliar se o aumento dos custos de energia e transportes estão a afectar as margens.Já após o fecho dos mercados a chuva de resultados prossegue, com destaque esta terça-feira para a Netflix, que centra as atenções depois de ser noticiado que a série coreana "Squid Game" está a gerar fortes receitas.