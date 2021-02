Wall Street renova recordes antes de fim de semana prolongado

As bolsas de Nova Iorque terminaram a semana com recordes de fecho, animadas com o plano de estímulos de 1,9 biliões de dólares de Joe Biden. Ao longo do dia os índices alternaram entre território negativo e positivo, mas sempre com variações reduzidas.O Dow Jones avançou 0,09%, para encerrar nos 31.458,40 pontos, o maior valor de fecho. Já o S&P 500 subiu 0,47%, para os 3.934,83 pontos, igualmente recorde. Durante a sessão o índice tocou um máximo intradiário de 3.937,23 pontos.O Nasdaq Composite acabou a semana nos 14.095,47 pontos, a valorizar 0,50% para um nível nunca alcançado no fecho.As maiores subidas do dia no Dow Jones pertenceram à Intel, JP Morgan, Goldman Sachs e American Express, as únicas cotadas a ganharem mais de 1%.Após a "tempestade" vivida nas semanas anteriores após a ofensiva concertada de pequenos investidores que se coordenaram através do Reddit, os mercados registaram uma semana com saldo positivo.O Dow Jones ganhou 0,86% na semana, enquanto o S&P 500 subiu 1,23% e o Nasdaq escalou 1,73%. Desde o início do ano, o Dow sobe 2,67%, o S&P 500 acumula ganhos de 4,76% e o Nasdaq avançou 9,13%.