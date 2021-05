Wall Street respira de alívio e regressa aos ganhos

Tem sido uma verdadeira montanha russa a negociação bolsista do outro lado do Atlântico, com os investidores a fugirem das ações quando estão com mais receio das pressões inflacionistas, tal como sucedeu ontem, e depois a regressarem quando tentam perder o medo – caso de hoje.

O Dow Jones fechou a somar 1,29%, para se fixar nos 34.021,45 pontos, naquela que foi a sua melhor sessão desde finais de março. Isto depois de ontem ter registado o pior dia desde janeiro e de na segunda-feira ter fixado um máximo histórico.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,22%, para 4.112,50 pontos, o melhor dia desde inícios de abril, após registar ontem a pior performance desde fevereiro.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,72% para 13.124,99 pontos, também longe das perdas de 2,67% de ontem (o pior desempenho desde 18 de março). Ainda assim, durante a sessão chegou a negociar no vermelho.

Os números da inflação de abril no país, divulgados ontem, ficaram acima do estimado (4,2%, contra 3,6% projetados pelos economistas), o que assustou ainda mais os investidores, que receiam que a Fed possa decidir-se a subir os juros diretores mais cedo do que o esperado para travar este ímpeto nos preços.

Com efeito, apesar de alguns aumentos de preços serem um bom sinal para a retoma económica, os investidores receiam que este movimento sustentado de subida possa levar a Reserva Federal a deixar de lado a sua política monetária acomodatícia. E uma subida dos juros diretores seria mau para as ações.

O índice tecnológico tem sido o mais castigado, já que se tem revelado extremamente sensível aos receios em torno da inflação nos últimos meses.

Mas hoje regressou algum otimismo aos mercados acionistas, o que permitiu aos principais índices de Wall Street recuperarem de uma das piores sessões deste ano.