Wall Street segue imparável com novos recordes à boleia das "big tech"

As bolsas de Nova Iorque encerraram novamente em terreno positivo esta quarta-feira, marcando novos máximos históricos para o Nasdaq Composite e para o S&P 500. O Dow Jones teve de se contentar com um recorde de seis meses.Os bons resultados de algumas empresas, com destaque para a Salesforce.com, e sinais positivos em termos de dados económicos animaram os investidores.O Dow Jones terminou o dia nos 28.331,92 pontos, uma subida de 0,30%. A liderar os ganhos estiveram a Microsoft, Home Depot e Disney. O índice renovou máximos desde 21 de fevereiro.O Nasdaq Composite somou o sexto recorde consecutivo em termos de valor de fecho ao avançar 1,73%, para os 11.665,06 pontos.O S&P 500, por seu turno, conquistou o quarto máximo histórico seguido, fechando nos 3.478,73 pontos, a ganhar 1,02%.Entre os destaques do dia contam-se as ações da Tesla, com uma subida de 6,42% e um novo recorde nos 2.166,00 dólares, que aliviou para 2.153,17 dólares no fecho. A fabricante de automóveis elétricos liderada por Elon Musk superou os 400 mil milhões de dólares de capitalização bolsista após a Jefferies ter revisto em alta o preço-alvo dos títulos para os 2.500 dólares.O dia foi de máximos históricos para as ações da Microsoft, que fecharam a ganhar 2,16%, bem como para a Amazon, que subiu 2,85%, e para o Facebook, que disparou 8,22%. Também a Apple valorizou uns sólidos 1,36%, fechando nos 506,09 dólares.